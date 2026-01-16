Basket Serie A | parte senza Trapani il girone di ritorno

Domani prende il via il girone di ritorno della Serie A di basket, con l’assenza di Trapani che non prenderà parte alla seconda metà della stagione. La competizione si svolgerà con quindici squadre, segnando un aggiornamento importante nel calendario e nella composizione del campionato. Questa modifica influenzerà la dinamica del torneo e le strategie delle formazioni coinvolte.

Prende il via domani il girone di ritorno della Serie A di basket e il tema del giorno, ovviamente, è l’assenza di Trapani in campo e un girone che vedrà scendere sul parquet solo quindici squadre. Con la cancellazione della squadra di Antonini dal massimo campionato della palla a spicchi cambia la corsa ai playoff e quella salvezza, con una sola squadra che verrà retrocessa. E il weekend inizia subito con un big match, quello di Tortona dove arriva l’Olimpia Milano. Nel girone d’andata la squadra dell’ex Mario Fioretti fece subito il colpaccio al Forum, vincendo 71-74, ma ora i ragazzi di Peppe Poeta arrivano da sei successi consecutivi in LBA e dagli ottimi risultati in Eurolega. 🔗 Leggi su Oasport.it

