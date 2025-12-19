basket femminile prende il via il girone di ritorno della serie a1

Prende il via questo weekend il girone di ritorno del massimo campionato italiano femminile di basket e parte la caccia a Schio, unica formazione a punteggio pieno dopo le prime dieci partite giocate. E se Schio e Venezia stanno facendo un campionato a sé, al momento anche la corsa playoff sembra congelata, anche se ogni partita potrebbe riaprire i giochi. Si parte domani sera dal PalaMaggetti, dove il Roseto ospita proprio Schio, con le venete che puntano all’undicesimo successo consecutivo, mentre le padrone di casa sognano il colpaccio per consolidare la loro posizione in zona playoff – con Roseto attualmente ottava con 4 punti di vantaggio sulla zona playout. 🔗 Leggi su Oasport.it

L’Alperia Bolzano apre una settimana decisiva iniziando contro la Mooneygo Ancona; Basket femminile, le migliori italiane dell’11a giornata di A1. Keys e Pasa fanno brillare i blocchi azzurri di Schio e Venezia; Pistoia Basket, presentato il progetto sociale triennale RiqualifichiAMO; News: Basket, Angri femminile on fire: le grigiorosse stendono la capolista Marigliano e Catanzaro.

Basket Femminile Conegliano U19 Gold Stagione 25/26

Basket femminile: notte magica per Schio in Eurolega. Al PalaRomare travolte le campionesse d'Europa dell'USK Praga con una delle più belle performance della storia del Famila - facebook.com facebook