Basket Trapani serie A vince in autogestione senza allenatore Senza penalizzazione sarebbero primi in classifica

Trapani conquista una vittoria in Serie A di basket grazie all'autogestione, senza l'intervento di un allenatore. La squadra dimostra che, con coesione e determinazione, è possibile ottenere risultati importanti anche senza il supporto di un tecnico. Se non ci fossero state penalizzazioni, i siciliani sarebbero attualmente in testa alla classifica.

Si chiama autogestione. E a Trapani sanno perfettamente come si fa a restare vincenti senza allenatore in serie A di basket. Calcoli alla mano, senza penalizzazioni in classifica, la formazione siciliana sarebbe prima in classifica nonostante le dimissioni di coach Repesa ed uno staff tecnico che appoggia l'allenatore per i mancati pagamenti ma resta comunque accanto alla squadra. E nonostante la bufera Trapani ha battuto Udine nel match di mezzogiorno nella 11esima giornata di serie A 91-73. L'assistente Alex Latini, che aveva preso il posto di Repesa con una deroga nell'ultima contro Treviso (e in Coppa a Tenerife) era in tribuna.

