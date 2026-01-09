Basket femminile la Famila Schio ospita Broni in Serie A1 Impegni in trasferta per Reyer Venezia e Campobasso

La Serie A1 di basket femminile riprende il suo calendario con diverse gare in programma nel fine settimana. La sfida tra Famila Schio e Broni si svolge in casa, mentre Reyer Venezia e Campobasso affrontano impegni in trasferta. Dopo la pausa per la Final Eight di Coppa Italia, le partite della quattordicesima giornata offrono nuove opportunità per le squadre di consolidare le posizioni in classifica.

Dopo aver fatto spazio alla Final Eight di Coppa Italia lo scorso weekend, la Serie A1 di basket femminile torna subito in campo nel fine settimana alle porte con tre anticipi previsti sabato mentre domenica 11 gennaio sono in programma le ultime due partite valevoli per la quattordicesima giornata: andiamo a scoprire quindi cosa ci attende. Sabato 10 gennaio si parte con due match in contemporanea alle ore 18:00: la Famila Wuber Schio campione d’Italia ospita al PalaRomare la neo-promossa Logiman Broni per confermarsi in vetta alla classifica e tenere a distanza di sicurezza le dirette inseguitrici; La Molisana Magnolia Campobasso fa visita invece all’Autosped G BCC Derthona Tortona finalista di Coppa Italia, con le molisane attualmente al terzo posto in graduatoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

