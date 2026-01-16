Banca Etica | fino a 25 gennaio crowdfunding bando ' Impatto+ 2025'

Banca Etica ha avviato il crowdfunding per il bando 'Impatto+ 2025', aperto fino al 25 gennaio. L'iniziativa mira a promuovere progetti che favoriscano l'indipendenza e l'educazione finanziaria come strumenti per contrastare la violenza di genere. Un'opportunità per sostenere iniziative di valore sociale e contribuire a un cambiamento positivo nel territorio.

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - Indipendenza ed educazione finanziaria per contrastare la violenza di genere. Lavoro, formazione, organizzazione di una casa e coltivazione di talenti per conquistare l'autonomia, riaffermare la dignità umana e fare da scudo a ogni sopruso e pregiudizio. Sono questi, ricorda una nota di Banca Etica, i presupposti alla base degli 11 progetti selezionati dal Bando Impatto+ 2025, 'Oltre la violenza di genere, l'indipendenza economica', promosso dall'istituto e da Etica Sgr e in crowdfunding, fino al 25 gennaio, sulla piattaforma Produzioni dal Basso. Undici campagne di raccolta fondi, alla virata finale, mirate a sostenere percorsi di educazione finanziaria, formazione lavorativa e accesso al credito per donne che subiscono violenza economica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

