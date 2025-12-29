Pisa, 29 dicembre 2025. Il Comune di Pisa, tramite l’Ufficio Sport, conferma il proprio impegno per la promozione della pratica sportiva, sia attraverso i contributi alle associazioni sportive sia, in questo caso, con il bando “Sport per Tutti 202526”, rivolto alle famiglie con bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni: si potrà presentare la domanda fino al 25 gennaio 2026. Il progetto nasce dalla consapevolezza della crescente diffusione di stili di vita sedentari tra bambini e adolescenti e dall’importanza dello sport per lo sviluppo psicofisico, la socialità, il rispetto delle regole e l’inclusione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

C'è tempo fino al 25 gennaio per il bando "Sport per tutti"

