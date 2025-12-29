C' è tempo fino al 25 gennaio per il bando Sport per tutti
Pisa, 29 dicembre 2025. Il Comune di Pisa, tramite l’Ufficio Sport, conferma il proprio impegno per la promozione della pratica sportiva, sia attraverso i contributi alle associazioni sportive sia, in questo caso, con il bando “Sport per Tutti 202526”, rivolto alle famiglie con bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni: si potrà presentare la domanda fino al 25 gennaio 2026. Il progetto nasce dalla consapevolezza della crescente diffusione di stili di vita sedentari tra bambini e adolescenti e dall’importanza dello sport per lo sviluppo psicofisico, la socialità, il rispetto delle regole e l’inclusione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
