Bacoli la denuncia del sindaco | Il lido militare non paga le tasse

Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha reso nota la morosità di circa 81mila euro del lido militare situato sul litorale di Miseno e Miliscola. La denuncia sottolinea l’importanza che le istituzioni pubbliche rispettino gli obblighi fiscali, evidenziando come anche le strutture di proprietà statale debbano contribuire al pagamento delle tasse. La questione solleva interrogativi sulla responsabilità e la trasparenza delle entità pubbliche in materia di tributi.

Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, denuncia pubblicamente una morosità da 81mila euro legata a un lido militare sul litorale di Miseno e Miliscola: "Chi rappresenta lo Stato deve dare l'esempio". Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, è intervenuto pubblicamente sulla propria pagina Facebook per denunciare una situazione che definisce "intollerabile": un lido militare presente sul territorio comunale non pagherebbe le tasse da tre anni, accumulando un debito di 81mila euro nei confronti della città. "C'è un lido militare che non paga le tasse. È debitore verso la città per 81.

"Il lido militare non paga le tasse. Ci deve oltre 80mila euro": arriva la diffida del sindaco - Il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, ha diffidato il lido militare perché non verserebbe le tasse dovute da circa tre anni. napolitoday.it

