Aveva allestito una pescheria abusiva a Nesima 40enne multato e denunciato

Nei giorni scorsi, i poliziotti di Nesima, insieme alla polizia locale e al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’Asp di Catania, hanno verificato un pescivendolo che aveva allestito una pescheria abusiva. L’attività non autorizzata è stata scoperta durante un controllo sul rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza alimentare. L'uomo, 40 anni, è stato multato e denunciato per violazioni delle normative vigenti nel settore ittico.

Nei giorni scorsi, i poliziotti del commissariato di Nesima, in collaborazione con gli agenti della polizia locale e del personale del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'Asp di Catania, hanno sottoposto a controllo un pescivendolo che aveva allestito la propria postazione di vendita al dettaglio in strada. L'uomo, un catanese di 40 anni, non è riuscito a fornire alcuna documentazione, ammettendo di non aver inoltrato al Comune di Catania la segnalazione certificata di inizio attività (Scia). Era quindi abusivo, operando senza alcuna autorizzazione. Inoltre, dagli accertamenti effettuati sul posto, è emerso che i 40 chili di pesce posti in vendita erano privi di tracciabilità.

