Calci alla vetrina del negozio dove aveva rubato il giorno prima | 40enne denunciato

Un uomo di 40 anni, in stato di ebbrezza, ha danneggiato una vetrina del negozio che aveva svaligiato il giorno prima, opponendo resistenza ai carabinieri intervenuti. Dopo essere stato portato in caserma, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza.

Un uomo, in stato di ebbrezza, danneggia una vetrina e oppone resistenza ai carabinieri intervenuti. Portato in caserma, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza. Un equipaggio del Nucleo Radiomobile di Piacenza è intervenuto nel primo pomeriggio di ieri presso un negozio di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

La #VETRINA del calcio giovanile: Allievi Nel video i goals di #GabrieleEtzi e #AlessandroScarpa che hanno permesso all' #Iglesias di battere l' #AccademiaMonastir e conquistare la vetta della classifica degli allievi regionali A2 girone A. #direttasportsarde - facebook.com Vai su Facebook

Distrugge la vetrina di un negozio di elettronica ad Arezzo e svuota la cassa, arrestato in tempi record - Un uomo sulla cinquantina è stato arrestato dalla Polizia di Stato ad Arezzo per furto aggravato in un negozio di elettronica. Lo riporta virgilio.it