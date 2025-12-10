Calci alla vetrina del negozio dove aveva rubato il giorno prima | 40enne denunciato
Un uomo di 40 anni, in stato di ebbrezza, ha danneggiato una vetrina del negozio che aveva svaligiato il giorno prima, opponendo resistenza ai carabinieri intervenuti. Dopo essere stato portato in caserma, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza.
