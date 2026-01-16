Autoriciclaggio l’interrogatorio di Alessandro Agresti e degli altri tre indagati

Oggi, venerdì 16 gennaio, si svolgono gli interrogatori di garanzia di Alessandro Agresti e di tre indagati nell’ambito di un’indagine dei carabinieri. Le accuse principali riguardano i reati di autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Le procedure rappresentano una fase importante nel procedimento giudiziario, che si sta sviluppando nell’ambito di un’indagine in corso.

Compariranno oggi davanti al gip del tribunale di Latina. L'indagine ha portato nei giorni scorsi a un sequestro di beni per 9 milioni di euro; sigilli anche al concessionario di auto di lusso Vip Motors Sono fissati per oggi, venerdì 16 gennaio, gli interrogatori preventivi di Alessandro Agresti, 40 anni, e delle altre tre persone coinvolte nell'inchiesta dei carabinieri che ipotizza i reati di autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. I quattro compariranno questa mattina davanti al gip del Tribunale di Latina dopo che la procura che ha chiesto per loro la misura della custodia cautelare in carcere.

Riciclaggio con le supercar, il pm chiede l'arresto di Agresti e altri tre - Il pubblico ministero Giuseppe Miliano ha chiesto la misura restrittiva del carcere nei confronti di Alessandro Agresti e di altre tre persone. latinaoggi.eu

Agresti e le vendite fantasma. Il gip: «È autoriciclaggio» - L'INDAGINE Nell'inchiesta condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo di Latina, che lunedì ha portato al sequestro di un patrimonio da 9 milioni di euro, tra ... ilmessaggero.it

Domani interrogatorio preventivo per Alessandro Agresti e altri tre indagati facebook

