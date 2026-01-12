Latina-Roma sequestri da circa 9 milioni | quattro indagati per trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio

Nella giornata odierna, il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Latina ha effettuato sequestri per circa 9 milioni di euro tra Latina, Roma e provincia. Quattro persone risultano indagate per trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio. L’operazione, ancora in corso, mira a contrastare attività illecite legate al riciclaggio di ingenti somme di denaro.

Nella mattinata odierna, tra Latina, Roma e provincia, il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina sta eseguendo sequestri per un valore complessivo di circa 9 milioni di euro. L'attività rientra in un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Latina. Le ipotesi di reato e i soggetti coinvolti. L'azione riguarda quattro persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio.

