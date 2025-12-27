Milano il corteo a sostegno di Mohammad Hannoun e degli altri indagati

Tra i nove finiti nell’indagine della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova partita dopo l'attacco terroristico del 7 ottobre 2023, che ha portato oggi a nove arresti da parte della polizia e della Guardia di finanza del capoluogo ligure, c’è anche il presidente dell'associazione dei palestinesi in Italia, Mohammad Hannoun. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, il corteo a sostegno di Mohammad Hannoun e degli altri indagati Leggi anche: Chi sono Mohammad Hannoun e gli altri otto indagati per terrorismo a Genova Leggi anche: Comizio al corteo proPal, Milano vietata per un anno a Mohammad Hannoun e denuncia per istigazione alla violenza Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Finanziamenti ad Hamas, corteo a Milano per gli arrestati: “Liberi subito, la solidarietà non è terrorismo” – Video - Alcune centinaia di persone sono arrivate nel pomeriggio di sabato 27 dicembre in piazza Cavour, a Milano, a un presidio per protestare contro gli arresti disposti dalla magistratura genovese contro n ... ilfattoquotidiano.it

Mohammad Hannoun, arrestato per terrorismo: allontanato da Milano, sgradito a Sesto e Cinisello. Quando diceva “simpatizzo con Hamas” - Tra i nove finiti nell’indagine della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova partita dopo l’attacco terroristico del 7 ottobre 2023 in Israele c’è anche un volto noto delle manife ... msn.com

Comizio al corteo proPal, Milano vietata per un anno a Mohammad Hannoun e denuncia per istigazione alla violenza - Al presidente dell'associazione Palestinesi in Italia è stato notificato il foglio di via non appena è sceso a ... ilgiorno.it

