Australian Open 2026 entry list | 11 italiani iscritti con Sinner Musetti Cobolli Berrettini e Jasmine Paolini

Gli italiani nel tabellone dell'Australian Open 2026 sono undici. Nella entry-list del primo Slam dell'anno, resa nota questa notte, ci sono Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci e Luca Nardi e nel. 🔗 Leggi su Today.it