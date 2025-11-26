Dove si compra casa in Italia Verona leader delle compravendite immobiliari

Il mercato immobiliare italiano continua a mostrare segnali di vitalità, con un aumento delle compravendite che conferma il trend iniziato nell'ultima parte del 2024. La crescita è sostenuta dalla ripresa del potere d'acquisto delle famiglie, dal rientro dell'inflazione su livelli contenuti e da condizioni di credito più favorevoli rispetto al passato recente. I tassi sui mutui restano in una fase di stabilizzazione e questo ha contribuito ad ampliare la platea di potenziali acquirenti. Nel primo semestre del 2025, secondo l'analisi dell' Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, le compravendite residenziali sono aumentate del 9,5% rispetto allo stesso periodo del 2024, raggiungendo 373.

