Aumenta di 30 centesimi il prezzo delle sigarette
Da oggi il prezzo delle sigarette aumenta di 30 centesimi, generando un incremento di entrate per l’Erario. La modifica riguarda tutte le confezioni e si inserisce nel contesto delle misure fiscali adottate per il settore. Questa variazione, annunciata recentemente, influisce sui consumi e rappresenta un intervento di politica fiscale volto a sostenere le finanze pubbliche.
Da oggi scatta l’aumento del prezzo delle sigarette. Previsti milioni di euro in più per l’Erario. Servizio di Antonella Mitola TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Leggi anche: Effetto manovra, da domani aumenta il prezzo delle sigarette: fino 30 cent in più a pacchetto
Leggi anche: Aumenta il prezzo delle sigarette: quanto costano dal 1° gennaio 2026
Tabacchi, da oggi sigarette più care: ecco quanto aumentano; Effetto manovra, da domani aumenta il prezzo delle sigarette: fino 30 cent in più a pacchetto; Da oggi sigarette più care: aumenti fino a 30 centesimi a pacchetto; Sigarette più care, dal 16 gennaio scatta l’aumento: fino a 30 cent in più a pacchetto.
Oggi aumenta il prezzo delle sigarette: fino a 30 centesimi in più - La misura prevista dalla legge di Bilancio: nelle casse dell’erario arriveranno 900 milioni di euro in più. giornaledibrescia.it
Effetto manovra, da domani aumenta il prezzo delle sigarette: fino 30 cent in più a pacchetto - Prime ad aumentare le marche Philip Morris come Marlboro ... ilfattoquotidiano.it
Tabacchi, da oggi sigarette più care: aumenti fino a 30 centesimi a pacchetto - Si parte dalla Philip Morris, la multinazionale che ha la quota di mercato più alta in Italia, con aumenti che saranno fino a 30 centesimi ... tg24.sky.it
Aumenta di 30 centesimi il prezzo delle sigarette
Oggi aumenta il prezzo delle sigarette: fino a 30 centesimi in più x.com
Dal 1° gennaio aumenta il prezzo del gasolio +4,05 centesimi al litro sul diesel Viaggiare in autostrada costa di più Le polizze RC Auto costano di più L’automobile diventa un lusso Un'altra promessa disattesa da Salvini & Co. : a pagare come s - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.