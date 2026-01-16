Aumenta di 30 centesimi il prezzo delle sigarette

Da oggi il prezzo delle sigarette aumenta di 30 centesimi, generando un incremento di entrate per l’Erario. La modifica riguarda tutte le confezioni e si inserisce nel contesto delle misure fiscali adottate per il settore. Questa variazione, annunciata recentemente, influisce sui consumi e rappresenta un intervento di politica fiscale volto a sostenere le finanze pubbliche.

Da oggi scatta l’aumento del prezzo delle sigarette. Previsti milioni di euro in più per l’Erario. Servizio di Antonella Mitola TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

