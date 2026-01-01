Aumenta il prezzo delle sigarette | quanto costano dal 1° gennaio 2026
A partire dal 1° gennaio 2026, il prezzo delle sigarette subirà un nuovo aumento. La legge di bilancio ha previsto un incremento dell'accisa, che passerà da 29,5 a 32 euro per 1.000 unità. Questa variazione influenzerà i costi di vendita al dettaglio, contribuendo a modificare il prezzo finale per i consumatori. Di seguito, si approfondiscono i dettagli e le implicazioni di questa misura.
Dal 1° gennaio 2026 il prezzo delle sigarette è tornato a salire. La misura, prevista dalla legge di bilancio, prevede un incremento dell'accisa che è passata da 29,5 a 32 euro per 1.000 sigarette nel 2026, e sarà incrementata a 35,50 euro nel 2027 e a 38,50 euro dal 2028. Anche il tabacco. 🔗 Leggi su Today.it
