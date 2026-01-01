A partire dal 1° gennaio 2026, il prezzo delle sigarette subirà un nuovo aumento. La legge di bilancio ha previsto un incremento dell'accisa, che passerà da 29,5 a 32 euro per 1.000 unità. Questa variazione influenzerà i costi di vendita al dettaglio, contribuendo a modificare il prezzo finale per i consumatori. Di seguito, si approfondiscono i dettagli e le implicazioni di questa misura.

Dal 1° gennaio 2026 il prezzo delle sigarette è tornato a salire. La misura, prevista dalla legge di bilancio, prevede un incremento dell'accisa che è passata da 29,5 a 32 euro per 1.000 sigarette nel 2026, e sarà incrementata a 35,50 euro nel 2027 e a 38,50 euro dal 2028. Anche il tabacco. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Aumenta il prezzo delle sigarette: quanto costano dal 1° gennaio 2026

Leggi anche: Aumenta il prezzo delle sigarette: quanto costeranno dal 2026

Leggi anche: Aumenta il prezzo delle sigarette in Manovra, cosa sappiamo e di quanto salirà dal 2026

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Le sigarette aumentano dal 1° gennaio 2026: rincari per Marlboro, Camel e non solo; Con la Manovra 2026 aumenteranno i prezzi delle sigarette, ma ci guadagneranno solo i produttori; Sigarette più care dal 2026: arriva la stangata sui fumatori.

SIGARETTE Dal 1° gennaio 2026 aumenta il prezzo delle sigarette: la tabella dei rincari per pacchetto - Per un pacchetto da 30 grammi di tabacco, questo significherà in media 50 centesimi in più dal 1° gennaio 2026. statoquotidiano.it

ANNO NUOVO. DA OGGI AUMENTA IL PREZZO DELLE SIGARETTE. TUTTA SALUTE - ROMA – Con la man ovra, il governo Meloni ha programmato un rafforzamento graduale delle accise sui prodotti del tabacco lungo un orizzonte di tre anni. reteabruzzo.com