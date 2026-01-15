A partire dal 16 gennaio, entra in vigore l’effetto manovra con un aumento dei prezzi delle sigarette, che potranno costare fino a 30 centesimi in più per pacchetto. Questo incremento si inserisce nel quadro delle misure previste dalla legge di Bilancio, seguendo i rincari già applicati a gasolio e pedaggi autostradali. La variazione interessa tutti i consumatori e si configura come parte di una più ampia strategia fiscale del governo.

Dal 16 gennaio scattano i primi rincari delle sigarette previsti dalla legge di Bilancio, dopo quelli su gasolio e pedaggi autostradali. A partire saranno le “bionde” del gruppo Philip Morris (tra cui Marlboro, Chesterfield, Merit, Diana e Muratti), con aumenti fino a 30 centesimi a pacchetto. Le Marlboro, ad esempio, potrebbero arrivare a 6,80 euro. L’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha già pubblicato la tabella con i prezzi aggiornati, mentre nei prossimi giorni è atteso l’adeguamento anche per le altre marche. La manovra, ricorda Assoutenti, garantirà allo Stato un maggior gettito complessivo di 1,47 miliardi di euro nel triennio 2026-2028 (213 milioni nel 2026, 465,8 milioni nel 2027 e 796,9 milioni nel 2028), che si aggiunge ai circa 15 miliardi annui già assicurati dalla tassazione sul tabacco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Effetto manovra, da domani aumenta il prezzo delle sigarette: fino 30 cent in più a pacchetto

Effetto manovra, da domani aumenta il prezzo delle sigarette: fino 30 cent in più a pacchetto