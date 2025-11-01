Parità di genere a scuola | 73% degli istituti italiani già attivi lo rivela l’indagine realizzata da Indire

Didacta Italia – Edizione Trentino, svoltasi dal 22 al 24 ottobre presso il Quartiere Fieristico di Riva del Garda, ha registrato grande partecipazione al seminario "Rafforzare il ruolo della scuola all'educazione al rispetto e alla parità di genere. Un percorso di accompagnamento", evento organizzato da INDIRE in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ManifestAzioni 2: parte la campagna pubblica di sensibilizzazione sulla parità di genere" Dopo il successo della prima edizione torna “ManifestAzioni”, l’arte urbana dei più giovani che educa alla parità di genere. - facebook.com Vai su Facebook

A scuola di indipendenza economica per contrastare la violenza di genere - A scuola di indipendenza economica, prerequisito al contrasto della violenza economica e finanziaria di genere. Secondo rainews.it

Il valore della differenza di genere nella scuola - Tra le numerose criticità che la scuola sta affrontando e che dovrà purtroppo continuare ad affrontare, è opportuno non trascurare l’attenzione sulla persistente disparità di genere che si accompagna ... Come scrive huffingtonpost.it

Violenza di genere: per 8 italiani su 10 è un’emergenza (e la scuola dovrebbe parlarne) - Lo rilevano i risultati della ricerca «Prima che sia troppo tardi» presentata oggi alla Rai di viale Mazzini in vista della Giornata del ... Secondo roma.corriere.it