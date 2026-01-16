ATP Auckland 2026 Sebastian Baez scatenato | Shelton e Giron sconfitti sfida in finale contro Mensik

Al torneo ATP250 di Auckland 2026, Sebastian Baez si è distinto con prestazioni solide, superando avversari come Shelton e Giron per approdare in finale. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, con pioggia che ha richiesto adattamenti, l’argentino ha dimostrato determinazione e capacità di adattamento, preparando il terreno per un’ultima sfida contro Mensik.

La pioggia ha costretto l'argentino Sebastian Baez a un impegno straordinario, andando oltre le aspettative nel torneo ATP250 di Auckland. Sul cemento neozelandese, il n.39 del mondo doveva completare la sua partita contro l'americano Ben Shelton (n.8 del ranking), considerato il favorito alla vigilia del confronto. La perturbazione menzionata aveva interrotto ieri il quarto di finale, obbligando Baez a proseguire oggi, con la possibilità di un doppio turno all'orizzonte. È quanto accaduto, poiché il 25enne originario di Buenos Aires ha sconfitto Shelton con il punteggio di 7-5 6-3 in 1 ora e 40 minuti di gioco effettivo, replicando poi in semifinale contro l'altro statunitense Marcos Giron.

