ATP Auckland 2026 | Shelton salvato dalla pioggia contro Baez programma sconvolto

Al torneo ATP Auckland 2026, le abbondanti piogge hanno influenzato il programma, con un solo match dei quarti di finale portato a termine. Shelton è riuscito a proseguire nel torneo grazie alla sospensione delle condizioni meteorologiche, impedendo lo svolgimento completo degli incontri previsti. La giornata ha richiesto una revisione degli orari e delle sessioni programmate, lasciando in sospeso alcune sfide e modificando temporaneamente il calendario degli appuntamenti.

Soltanto un incontro è stato portato a termine nel novero dei quarti di finale dell'ATP 250 di Auckland. Ed è quello che non fa sorridere casa Italia, vista la rimonta subita da Luciano Darderi: protagonista l'americano Marcos Giron, vittorioso nella fattispecie per 1-6 7-5 6-4 anche se non ha mai davvero rischiato di perdere. Giron si troverà davanti uno tra Ben Shelton e Sebastian Baez. Qui, peraltro, ci scappa una sorpresa in potenza, perché l'argentino, prima della sospensione, gioca benissimo e va pure avanti 7-5, ma a inizio secondo set arriva l'interruzione che, probabilmente, salva lo statunitense.

