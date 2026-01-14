ATP Auckland 2026 Darderi accede ai quarti di finale Eliminato Ruud vince Mensik

L’ATP Auckland 2026 prosegue con i quarti di finale. Darderi avanza nel torneo, mentre Ruud viene eliminato. Mensik conquista la vittoria e prosegue il cammino nel torneo. Ben Shelton, testa di serie numero uno, ha già assicurato il passaggio ai quarti e ora attende di conoscere il suo prossimo avversario, Sebastian Baez, che ha battuto Jenson Brooksby in due set.

Si è completato il quadro dei quarti di finale dell'ATP 250 di Auckland. Ben Shelton, numero uno del seeding, aveva già staccato ieri il biglietto per i quarti ed ora conosce anche il suo avversario, che sarà l'argentino Sebastian Baez, che ha sconfitto l'americano Jenson Brooksby in due set con il punteggio di 7-5 6-0 in poco meno di un'ora e mezza di gioco. Prosegue il cammino di Luciano Darderi, t esta di serie numero quattro. Davvero una bella vittoria in rimonta per l'azzurro, che sarà testa di serie all'ormai imminente Australian Open. Darderi ha sconfitto in tre set il cileno Alejandro Tabilo con il punteggio di 1-6 7-5 6-3 ed ora se la vedrà nei quarti di finale con l'americano Marcos Giron, che ieri aveva battuto nel derby statunitense il connazionale Alex Michelsen.

Darderi ai quarti di finale dell'Atp Auckland: Tabilo battuto in tre set - Luciano Darderi apre il suo 2026 con una vittoria in rimonta che gli regala i quarti di finale del torneo Atp 250 di Auckland: l'azzurro ha regolato 1- sport.sky.it

Darderi-Tabilo: highlights Atp Auckland. VIDEO - L’azzurro torna al successo dopo ottobre e centra l’11° quarto Atp in carriera, ... sport.sky.it

PRIMO quarto di finale sul cemento per LUCIANO DARDERI. Ad Auckland rimonta un set e un break di svantaggio ad Alejandro Tabilo, vincitore nel torneo nel 2024, battuto 16 75 63. Ai quarti, Darderi affronterà adesso per la terza volta lo statunitense Marcos x.com

# ***TRE PARTITE, TRE MODI DIVERSI DI DIRE LA STESSA COSA*** ***Vavassori si è fermato al secondo turno ad Adelaide contro Vukic 6-2 7-6(5), mentre Darderi ha rimontato Tabilo ad Auckland dopo il 6-1 iniziale e Cocciaretto ha ribaltato Ann Li a Hob facebook

