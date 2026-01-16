ATP Adelaide 2026 | Machac e Humbert in finale colpi su Paul e Davidovich Fokina

Tomas Machac e Ugo Humbert si sfideranno nella finale dell’ATP 250 di Adelaide 2026. Entrambi hanno superato le rispettive semifinali, con Humbert che ha avuto la meglio su Paul e Davidovich Fokina. È una seconda occasione per i due atleti di incontrarsi in una finale, dopo il confronto a Tokyo 2024, offrendo uno sguardo interessante sul loro percorso nel torneo.

Saranno Tomas Machac e Ugo Humbert a giocarsi la finale dell’ATP 250 di Adelaide. Per il ceco e il transalpino due lotte, più per il secondo che per il primo, ma alla fine dei conti si troveranno di fronte per la seconda volta in carriera dopo la semifinale di Tokyo 2024 vinta dal francese. Nella prima semifinale la soddisfazione è tutta di Machac, e in rimonta, perché Tommy Paul il primo set lo vince e anche in modo netto. Dopo aver egli stesso annullato quattro palle break nel quarto game, è lui a infilare un parziale di cinque giochi consecutivi che lo manda avanti. Il giocatore ceco, però, non si scompone, va sul 3-1 nel secondo parziale e non concede chance fin quasi alla fine, quando Paul un’opportunità di rientrare sul 5-4 ce l’ha, ma non la sfrutta. 🔗 Leggi su Oasport.it

