atp adelaide 2026 machac e paul in semifinale davidovich fokina piega vacherot

Adelaide archivia la giornata dei quarti di finale e lo fa senza scossoni. Sul cemento australiano il torneo ATP 250 procede secondo copione, con i protagonisti attesi capaci di confermare i pronostici della vigilia. A prendersi la scena è stato Tomas Machac. Il ceco, numero 35 del ranking mondiale, ha superato con autorità lo spagnolo Jaume Munar (n. 38), imponendosi 6-4 6-4 in un’ora e 31 minuti di gioco. Una vittoria costruita con pazienza e qualità, nella quale Machac ha saputo far valere soprattutto la solidità del rovescio, colpo chiave per scardinare le resistenze dell’avversario. Da testa di serie numero 8, il ceco conferma così il suo momento positivo e conquista un posto in semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it

