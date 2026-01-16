Atalanta contro il Pisa la ‘prima’ di Raspadori | le prime immagini in nerazzurro

Giacomo Raspadori debutta con l'Atalanta in occasione della sfida contro il Pisa, valida per la 21ª giornata di Serie A. Dopo la rifinitura di venerdì, il nuovo acquisto è stato inserito nella rosa a disposizione di Raffaele Palladino. La partita si svolgerà venerdì 17 gennaio alle 20:45, offrendo un primo assaggio delle possibilità dell’attaccante in nerazzurro.

Come atteso, c'è anche il nuovo acquisto Giacomo Raspadori tra i giocatori a disposizione dell'Atalanta di Raffaele Palladino dopo la rifinitura di venerdì mattina, in avvicinamento alla sfida delle 20:45 di venerdì 17 gennaio sul campo del Pisa, match valido per la 21ª giornata di Serie A. Il numero 18 ha svolto il primo allenamento giovedì pomeriggio insieme ai compagni, per poi salire sull'aereo che nel tardo pomeriggio di giovedì ha portato i nerazzurri in Toscana. Come d'abitudine, anche nella mattinata del giorno di gara hanno svolto una sgambata per sistemare gli ultimi dettagli. E il focus è stato proprio sul classe 2000.

