Atalanta ufficiale l’acquisto di Raspadori | 100% nerazzurro Ha scelto il numero 18

L’Atalanta ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Giacomo Raspadori, che ha scelto di indossare la maglia numero 18. Dopo le visite mediche e le firma a Zingonia, il club ha confermato il trasferimento, segnando il primo acquisto del mercato invernale. Raspadori si unisce così alla squadra, rafforzando il reparto offensivo con un giocatore di talento e prospettiva.

Ora ci sono anche i crismi dell’ufficialità: Giacomo Raspadori è un nuovo giocatore dell’Atalanta. Il primo colpo del mercato invernale era stato già perfezionato nella giornata di mercoledì con visite a Milano e firma a Zingonia, ma mancava ancora l’annuncio del club, arrivato nella serata di giovedì 15 gennaio, una volta ultimate le pratiche finali. Il nuovo numero 18 è a disposizione di Raffaele Palladino, ha svolto la seduta d’allenamento odierna con la squadra, per poi partire con il gruppo alla volta di Pisa, essendo in piena condizione e senza problemi fisici: con l’Atlético Madrid ha sempre continuato ad allenarsi e all’Arena Garibaldi sarà in panchina. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

