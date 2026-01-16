Artico | Italia presenta strategia; Trump possibili dazi a chi non si allinea su Groenlandia
L’Italia ha illustrato ufficialmente la propria strategia sull’Artico durante un evento dedicato, a cui hanno partecipato i ministri Tajani, Crosetto e Bernini. La presentazione si inserisce nel quadro delle attività internazionali del paese nella regione, con l’obiettivo di definire linee guida e obiettivi strategici. Nel frattempo, negli Stati Uniti, si discute di possibili dazi per chi non si conforma alle politiche riguardanti la Groenlandia, evidenziando l’importanza geopolitica della regione.
L'Italia presenta la propria strategia sull'Artico con un evento ad hoc alla presenza dei ministri Tajani, Crosetto e Bernini. Un segnale della volontà del governo di voler giocare una partita da attore protagonista in un'area che Roma - ha spiegato in un messaggio inviato dal Giappone dove si trova in visita ufficiale la premier Giorgia Meloni - "non ha mai considerato come remota o senza interesse" ma "una regione strategica" dove "si intrecciano economia, ricerca, ambiente, energia e oggi più che mai sicurezza e difesa". La visione dell'Italia è chiara: l'Artico - ha detto ancora Meloni - deve essere "sempre di più una priorità dell'Unione Europea e della Nato" con l'Alleanza atlantica che deve "cogliere l'opportunità" di sviluppare nella regione "una presenza coordinata e capace di prevenire tensioni, preservare la stabilità e rispondere alle ingerenze di altri attori". 🔗 Leggi su Iltempo.it
