Messa sotto controllo l’aria, ora si metterà mano all’acqua. Nei giorni scorsi a ridosso del cantiere di costruzione della Pedemontana, nel tratto macheriese dell’opera, è finalmente arrivata la tanto attesa centralina per il monitoraggio della qualità dell’aria: invocata da abitanti e genitori delle scuole elementari della frazione di Bareggia e chiesta dal Comune, l’apparecchiatura è stata installata nell’area della scuola Rodari, là dove passano attualmente le lavorazioni per il tunnel dell’autostrada. Ad annunciare il posizionamento della centralina è stata l’Amministrazione di Macherio: i dati verranno raccolti e controllati da Arpa, "a tutela di ragazzi e docenti della scuola e di tutti i macheriesi", hanno spiegato dal municipio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le ruspe di Pedemontana a scuola . Installata la centralina antismog