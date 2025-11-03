Agente di polizia arrestato per tentata rapina ha inseguito una donna con un complice
Un agente di polizia in servizio alla Questura di Milano è stato arrestato lo scorso venerdì 31 ottobre a Cologno Monzese per tentata rapina insieme a un altro uomo. Come riporta Fanpage.it sono stati fermati mentre inseguivano una donna di 34 anni. È stata la donna ad allertare il 112, dicendo di aver riconosciuto i due uomini come i presunti autori di una rapina subita dal suo compagno lo scorso 17 ottobre. Il poliziotto è stato sospeso dal servizio. Arrivati sul posto i carabinieri hanno bloccato la macchina, una Citroen C4, a cui erano state cambiate le targhe che sono risultate rubate. A bordo un assistente capo della polizia in servizio all’ufficio Tecnico logistico della Questura e un suo coetaneo residente a Buccinasco e pregiudicato per truffa e ricettazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
