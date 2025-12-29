Le società partecipate della Città metropolitana approvata la ricognizione

La Città metropolitana ha approvato la presa d'atto sulla revisione delle società partecipate, con una comunicazione del sindaco Basile ai consiglieri di Palazzo dei Leoni. Questo passaggio rappresenta un momento importante nel processo di aggiornamento e trasparenza delle strutture che operano a livello metropolitano, contribuendo a definire un quadro più chiaro e responsabile delle attività e delle risorse coinvolte.

