Firenze | detenuto tenta di evadere da Sollicciano con giubbotto catarifrangente Bloccato dalla pattuglia di guardia

FIRENZE – Tentativo di evasione, ieri mattina, 26 novembre 2025, dal carcere di Sollicciano, a Firenze, dove la sera alcuni detenuti hanno inscenato una protesta per la mancanza di acqua calda. Lo rende noto tramite un comunicato stampa il segretario della Uilpa di Firenze Antonio Mautone. “Nella mattinata di ieri un detenuto di origini magrebine . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

