Approfitta del buio e tenta di introdursi in biblioteca scavalcando la recinzione | arrestato

Venerdì 26, i carabinieri di Bondeno hanno arrestato un giovane di 20 anni dopo aver tentato di scavalcare la recinzione per entrare nella biblioteca comunale. L’intervento è stato necessario per impedire un possibile furto o danno alla struttura. La vicenda evidenzia l’importanza delle misure di sicurezza e la costante presenza delle forze dell’ordine sul territorio.

Tentativo di furto alla biblioteca comunale. Venerdì 26 i carabinieri di Bondeno hanno arrestato un ragazzo di appena 20 anni che ha cercato di introdursi all'interno dello stabile. Approfittando dell'oscurità, il giovane ha scavalcato la recinzione.

