Antonio Fusini non ce l' ha fatta | La Sud piange un suo figlio aiutiamo la famiglia
La tifoseria della Sampdoria piange la perdita di Antonio Fusini, 60 anni, vittima di una malattia gravemente debilitante. Colpito da radionecrosi e tumore al cervello, Fusini rappresentava un punto di riferimento per molti appassionati. La comunità si unisce nel ricordare un sostenitore che ha condiviso con passione i momenti della sua squadra. È un momento di lutto e solidarietà per la famiglia e i tifosi della Sampdoria.
Tifoseria della Sampdoria in lutto. Antonio Fusini, supporter blucerchiato di 60 anni colpito da una radionecrosi e con un tumore al cervello, è morto. La sua storia era stata resa nota dai figli, che avevano avviato una raccolta fondi (disponibile a questo link) per tentare una costosa. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
SOCIAL – Sampdoria, il cuore de La Sud, raccolta fondi per Antonio; Sampdoria - Entella, iniziativa benefica Federclubs e gruppi Sud: Forza Doria! Forza Antonio!.
Sampdoria, Antonio Fusini ci ha lasciato… Ora aiutiamo la famiglia! L’appello de La Sud - Antonio Fusini non l'ha fatta: il tifoso della Sampdoria gravemente malato ci ha lasciato, La Sud lancia l'appello per aiutare la famiglia ... clubdoria46.it
Antonio Fusini non ce l'ha fatta: "La Sud piange un suo figlio, aiutiamo la famiglia" - Tifoso della Sampdoria che da tempo lottava con una radionecrosi al cervello, la famiglia aveva lanciato una raccolta fondi per una difficile operazione, che purtroppo non è riuscita ... genovatoday.it
Raccolta Fondi per Antonio Fusini: il cuore di due figli che sperano.. De Scalzi Bros · Lettera da Amsterdam. https://gofund.me/5bdd28e65 Questo è il nostro papà, con i suoi regali di Natale: una sciarpa della Doria, un sorriso che prova a non farci pesare nulla - facebook.com facebook
