Antonio Fusini non ce l' ha fatta | La Sud piange un suo figlio aiutiamo la famiglia

La tifoseria della Sampdoria piange la perdita di Antonio Fusini, 60 anni, vittima di una malattia gravemente debilitante. Colpito da radionecrosi e tumore al cervello, Fusini rappresentava un punto di riferimento per molti appassionati. La comunità si unisce nel ricordare un sostenitore che ha condiviso con passione i momenti della sua squadra. È un momento di lutto e solidarietà per la famiglia e i tifosi della Sampdoria.

Antonio Fusini non ce l'ha fatta: "La Sud piange un suo figlio, aiutiamo la famiglia" - Tifoso della Sampdoria che da tempo lottava con una radionecrosi al cervello, la famiglia aveva lanciato una raccolta fondi per una difficile operazione, che purtroppo non è riuscita ... genovatoday.it

Raccolta Fondi per Antonio Fusini: il cuore di due figli che sperano.. De Scalzi Bros · Lettera da Amsterdam. https://gofund.me/5bdd28e65 Questo è il nostro papà, con i suoi regali di Natale: una sciarpa della Doria, un sorriso che prova a non farci pesare nulla - facebook.com facebook

