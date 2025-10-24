Il ciclismo piange la scomparsa di Kevin Bonaldo L’atleta veneto non ce l’ha fatta

La giornata si colora di tristezza per il ciclismo italiano che deve, purtroppo, piangere la scomparsa di un altro corridore. Non ce l’ha fatta purtroppo Kevin Bonaldo. Il ciclista si è spento questa mattina all’Ospedale San Bortolo di Vicenza, struttura presso la quale era ricoverata nel reparto di terapia intensiva. Bonaldo era stato trasportato al San Bortolo dopo che lo scorso 21 settembre aveva accusato un malore al termine della Piccola Sanremo di Sovizzo. L’atleta, nato a Bassano del Grappa, ma trevigiano di Loria, nelle ultime settimane aveva offerto diversi segnali che lasciavano pensare ad una ripresa prima del peggioramento e del tragico epilogo odierno. 🔗 Leggi su Oasport.it

