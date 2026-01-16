Antonio Cordiviola, 63 anni di Carrara, è il nuovo presidente del Cai Pietrasanta. In occasione degli ottant’anni dalla fondazione, intende rilanciare le attività del sodalizio e promuovere una sezione che coinvolga l’intera montagna della zona. La sua nomina segna un passo importante per rafforzare il ruolo del Cai nel territorio della Versilia.

È di Carrara il neopresidente del Cai di Versilia. Si chiama Antonio Cordiviola (nella foto), ha 63 anni e in occasione degli ottant’anni dalla fondazione del Cai di Pietrasanta vuole dar vita ad una sezione che coinvolga l’intera montagna. Autore del recente volume "Rifugi, bivacchi e baite delle Apuane ", Cordiviola guiderà il nuovo direttivo formato da sette persone, incluso il confermato vicepresidente Giovanni Guidi e cinque consiglieri. In occasione del compleanno Cai sarà realizzato un logo celebrativo e un libretto sulla storia della sezione e dei soci dal ’46 a oggi. E poi ci saranno dibattiti con persone di spicco del mondo alpinistico, mostre e un’edizione straordinaria di ’Musica sulle Apuane’ con il Cai di Massa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Antonio Cordiviola a capo del Cai Pietrasanta

Leggi anche: Terni, Antonio Laronga nuovo procuratore capo: voto positivo all'unanimità del Csm

Leggi anche: Addio ad Antonio Chessa, ex capo della polizia penitenziaria a Marassi

Antonio Cordiviola a capo del Cai Pietrasanta.