Addio ad Antonio Chessa ex capo della polizia penitenziaria a Marassi

Addio ad Antonio Chessa, ex comandante della polizia penitenziaria del carcere di Marassi stroncato da un malore. Prima di prestare servizio a Genova aveva lavorato in altre carceri del Paese ed era considerato come ‘un secondo padre’ da tanti poliziotti. "Era rispettato da molti detenuti anche. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Il ricordo di Martinelli e Capece del Sappe: "Rispettato anche da molti detenuti, parlava con loro e li ascoltava.

Carcere di Marassi, si è spento l'ex comandante Chessa che sognava istituti "aperti" - Antonio Chessa stroncato da un malore: aveva raccontato a Michè la sua esperienza a capo degli agenti penitenziari delle Case Rosse: "I detenuti devono fare attività all’esterno ... Scrive primocanale.it

