Addio ad Antonio Chessa ex capo della polizia penitenziaria a Marassi
Addio ad Antonio Chessa, ex comandante della polizia penitenziaria del carcere di Marassi stroncato da un malore. Prima di prestare servizio a Genova aveva lavorato in altre carceri del Paese ed era considerato come 'un secondo padre' da tanti poliziotti. "Era rispettato da molti detenuti anche.
Antonio D'Addio created an event.
Addio ad Antonio Chessa, ex capo della polizia penitenziaria a Marassi - Il ricordo di Martinelli e Capece del Sappe: "Rispettato anche da molti detenuti, parlava con loro e li ascoltava.
Carcere di Marassi, si è spento l'ex comandante Chessa che sognava istituti "aperti" - Antonio Chessa stroncato da un malore: aveva raccontato a Michè la sua esperienza a capo degli agenti penitenziari delle Case Rosse: "I detenuti devono fare attività all'esterno ...