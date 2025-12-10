Terni Antonio Laronga nuovo procuratore capo | voto positivo all' unanimità del Csm
Antonio Laronga è stato nominato nuovo procuratore capo di Terni, con un voto unanime del Consiglio Superiore della Magistratura. La sua nomina rappresenta un importante passaggio per il sistema giudiziario locale, segnando un nuovo inizio per la procura della città.
Antonio Laronga è il nuovo procuratore capo di Terni. Votazione positiva all'unanimità da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.In magistratura dal 1993, Laronga proviene dalla carica di procuratore aggiunto di Foggia. Da oltre vent’anni si occupa di criminalità organizzata e delle. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Antonio Laronga è il nuovo procuratore capo di Terni - Oggi il via libera all'unanimità del plenum del Consiglio superiore della magistratura, dopo l'indicazione sempre unanime da parte della quinta commissione. Secondo rainews.it
Il magistrato antimafia Antonio Laronga verso la guida della procura di Terni - La quinta commissione del Consiglio superiore della magistratura ha deliberato all’unanimità di proporre Antonio Laronga, attuale procuratore aggiunto di Foggia, come nuovo procuratore della ... Da ilmessaggero.it
Atleta originario di Tortora porta la Fiamma Olimpica: Antonio Imperio tedoforo a Terni Leggi l'articolo completo e guarda la foto gallery? https://www.radiomovida.it/atleta-originario-di-tortora-porta-la-fiamma-olimpica-antonio-imperio-tedoforo-a-terni/ - facebook.com Vai su Facebook
#Terni: in #ricordo di Antonio. La #figlia: «Il dolore ha lasciato un #dono prezioso. Il mio ‘ #grazie’ con tutto il cuore» umbriaon.it/terni-in-ricor… #Umbria @AUSL2UMBRIA Vai su X