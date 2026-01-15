Chi era Annabella Martinelli la 22enne trovata morta impiccata vicino a un casolare nel bosco nell' ultimo post | Questa non è la pace che conoscevo

Annabella Martinelli, giovane studentessa di Giurisprudenza a Bologna e residente a Padova, è stata trovata morta impiccata vicino a un casolare nel bosco. Scomparsa il 6 gennaio 2026, il suo ultimo post recitava:

Annabella Martinelli era scomparsa il 6 gennaio 2026, era iscritta a Giurisprudenza a Bologna, ma viveva a Padova. La sua bici è stata ritrovata legata e chiusa con un lucchetto vicino a Villa Teolo, con accanto i cartoni della pizza Annabella Martinelli è stata trovata morta impiccata vicino. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

