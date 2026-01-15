Nello zaino di Annabella Martinelli bigliettini dove annuncia il suicidio La 22enne trovata morta impiccata vicino a dove aveva lasciato la bici
Nel suo zaino sono stati trovati alcuni bigliettini in cui Annabella Martinelli, 22 anni, annunciava la volontà di togliersi la vita. La giovane è stata rinvenuta morta, impiccata, nelle vicinanze del luogo dove aveva lasciato la bici, a Teolo (Padova). La scoperta apre un nuovo fronte nelle indagini sulla sua tragica morte, sollevando domande sulle possibili cause e sui segnali precedenti.
Alcuni biglietti in cui manifesta l’intenzione di togliersi la vita sono stati trovati dentro lo zaino di Annabella Martinelli, la 22enne trovata senza vita oggi a Teolo (Padova). Ad apprenderlo è l’Ansa. Nell giubbotto indossato dalla giovane è stato inoltre trovato un portafoglio con soldi e documenti e il telefonino. «Allo stato non ci sono elementi per ipotizzare responsabilità nei confronti di terze persone, e al momento l’ipotesi più plausibile che si sia trattato di un suicidio », ha detto il Procuratore capo di Padova, Angelantonio Racanelli. L’autopsia sul corpo della giovane verrà disposta martedì. 🔗 Leggi su Open.online
