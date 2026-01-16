Annabella Martinelli, la studentessa 22enne di Teolo trovata senza vita, potrebbe essere morta il 6 gennaio. Resta in corso l’attesa per l’esito dell’autopsia, che potrebbe fornire chiarimenti sulle cause del decesso. La vicenda, ancora avvolta nel mistero, ha suscitato attenzione e interrogativi nella comunità locale. Le indagini proseguono per far luce su questa tragica perdita.

"Si presume di sì, poi troverà conferma l'autopsia". Lo ha detto il capitano Diego Del Tufo, comandante del Nucleo Radiomobile della compagnia di Abano Terme, parlando coi cronisti dopo lo spostamento della salma di Annabella Martinelli, commentando l'ipotesi che la giovane sia morta la sera stessa della sua scomparsa, il 6 gennaio. Nei prossimi giorni verrà svolta l'autopsia, ma nel frattempo "si propende per l'ipotesi suicidaria", spiega Del Tufo. Sul posto sono stati ritrovati lo zaino e il telefono della giovane. La zona del ritrovamento, molto impervia, non era stata controllata "così nel dettaglio". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Annabella Martinelli, "potrebbe essere morta il 6 gennaio": attesa per l'autopsia

Leggi anche: Annabella Martinelli, "potrebbe essere morta il 6 gennaio": martedì l'autopsia

Leggi anche: Annabella Martinelli trovata morta, il suicidio annunciato in un biglietto ritrovato nello zaino. Disposta l'autopsia

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Annabella Martinelli, ritrovata morta la ragazza scomparsa a Padova da 9 giorni; La bici con il lucchetto e il cellulare spento: i misteri di Annabella Martinelli; Studentessa Unibo scomparsa: “Annabella potrebbe essere a Bologna”; È stata trovata impiccata Annabella Martinelli, la 22enne di Padova che era scomparsa dal 6 gennaio scorso. Il ritrovamento - apprende l’ANSA - è avvenuto in una zona dei Colli Euganei a poca distanza da dove era stata recuperata la sua biciletta. Sul posto.

Annabella Martinelli, "potrebbe essere morta il 6 gennaio": attesa per l'autopsia - Non del tutto chiarito il mistero sulla sorte di Annabella Martinelli, la 22enne scomparsa il 6 gennaio e trovata morta a Teolo (Padova). tgcom24.mediaset.it