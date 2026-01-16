Annabella Martinelli, studentessa di 22 anni di Teolo, è stata trovata senza vita. La data del decesso potrebbe essere il 6 gennaio, ma l’autopsia prevista per martedì è fondamentale per chiarire le cause. Restano ancora numerosi interrogativi sulla vicenda, che ha suscitato attenzione e interesse nella comunità locale. Le autorità continuano le indagini per fare luce su quanto accaduto.

"Si presume di sì, poi troverà conferma l'autopsia". Lo ha detto il capitano Diego Del Tufo, comandante del Nucleo Radiomobile della compagnia di Abano Terme, parlando coi cronisti dopo lo spostamento della salma di Annabella Martinelli, commentando l'ipotesi che la giovane sia morta la sera stessa della sua scomparsa, il 6 gennaio. L'autopsia è stata fissata per martedì: "Si propende per l'ipotesi suicidaria", spiega Del Tufo. L'analisi dell'Istituto di medicina legale dell'Università di Padova, a quanto si apprende da fonti investigative, sarebbe necessaria per escludere altre cause del decesso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Annabella Martinelli, "potrebbe essere morta il 6 gennaio": martedì l'autopsia

