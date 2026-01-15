Annabella Martinelli trovata morta il suicidio annunciato in un biglietto ritrovato nello zaino Disposta l' autopsia

Annabella Martinelli, 22 anni, scomparsa il 6 gennaio, è stata trovata senza vita. Un biglietto rinvenuto nello zaino suggerisce un gesto volontario. Le autorità hanno disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso. La vicenda si conclude con il triste epilogo di una giovane vita.

Annabella Martinelli si sarebbe suicidata. La ricerca della ragazza di 22 anni scomparsa il 6 gennaio scorso si è conclusa nel peggiore dei modi. Il corpo della giovane è stato trovato impiccato a un albero in un boschetto dei Colli Euganei, giovedì 15 gennaio. La pista del gesto volontario sarebbe confermata da un biglietto trovato nello zaino della ragazza. A notare il corpo di Annabella Martinelli è stato un passante che stava passeggiando col cane. Il cadavere è stato trovato appeso ad un albero a cento passi dal palo a cui era stata appoggiata la bicicletta viola della giovane, in località Villa di Teolo (Padova). 🔗 Leggi su Leggo.it

