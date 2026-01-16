Andrea inizia il trasloco | Sarah Ferguson non lo seguirà a Marsh Farm

Andrea Mountbatten Windsor inizia un nuovo capitolo con il suo trasloco a Marsh Farm. La decisione di non essere accompagnato da Sarah Ferguson segna un cambiamento importante nella sua vita. Questa scelta riflette un momento di transizione personale e familiare, segnando l’inizio di una fase diversa. Restano da scoprire le motivazioni e le implicazioni di questa decisione per il futuro del giovane membro della famiglia reale.

Sta per aprirsi un nuovo capitolo nella vita di Andrea Mountbatten?Windsor, l'ex Prince Andrew del Regno Unito. Dopo anni di residenza a Royal Lodge, la grande dimora reale vicino al castello di Windsor che occupava da tempo, traslocherà in una nuova casa nella tenuta di Sandringham, denominata Marsh Farm. Il trasloco, appunto, sarebbe già iniziato e avrebbe portato con sè anche scelte importanti. Dove andrà a vivere Andrea e la scelta di Sarah Ferguson. Il cambio di residenza infatti arriva in un momento particolarmente delicato per l'ex duca di York, segnato da ripercussioni personali e istituzionali legate al caso di Epstein.

Andrea sfrattato, inizia il trasloco dal Royal Lodge: andrà a vivere nella Marsh Farm (senza Sarah Ferguson), la fattoria abbandonata - Nelle ultime settimane sono stati visti furgoni per i traslochi arrivare ai cancelli del Royal Lodge, mentre a Marsh Farm sono in