re carlo preoccupato il fratello andrea e sarah ferguson vogliono vendere oggetti preziosi

Re Carlo affronta preoccupazioni crescenti riguardo all’influenza del fratello Andrea e di Sarah Ferguson, che intendono vendere alcuni oggetti di valore. Nonostante il divorzio, il rapporto tra Andrea e Sarah rimane stretto, alimentando tensioni nella famiglia reale. Le recenti polemiche legate allo scandalo Epstein complicano ulteriormente la situazione, sottolineando le difficoltà di mantenere la stabilità all’interno della monarchia britannica.

L'ex Principe Andrea continua ad essere una spina nel fianco per Re Carlo. Per di più insieme all'ex moglie Sarah Ferguson, con la quale il rapporto sembra sempre stretto nonostante il divorzio e soprattutto le ultime polemiche riguardanti lo scandalo Epstein. L'ex Principe Andrea e Sarah Ferguson vogliono vendere oggetti di valore della royal family. Il tanto agognato sfratto da Royal Lodge è diventata una nuova fonte di preoccupazione per Re Carlo. Secondo la stampa britannica, Andrea e Sarah Ferguson starebbero valutando la possibilità di vendere gli oggetti di valore rimasti nella proprietà.

