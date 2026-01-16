Leo Dell' Orco compagno di Giorgio Armani | Alla fine mi diceva che non ce la faceva più

A quattro mesi e mezzo dalla scomparsa di Giorgio Armani, Leo Dell’Orco, suo compagno e collaboratore, ricorda il loro rapporto. In un’intervista al Corriere della Sera, Dell’Orco descrive il periodo di adattamento e il legame che li ha uniti, condividendo riflessioni sulla perdita e sul percorso di ricostruzione. Un racconto intimo che offre uno sguardo sulla vita privata del celebre stilista e sul suo rapporto con chi gli è stato accanto.

"Il primo periodo è stato strano. Mi mancava la persona. Poi mi sono abituato". A parlare, a quattro mesi e mezzo dalla morte di Giorgio Armani, è il suo compagno e braccio destro, Leo Dell'Orco, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. Dell'Orco è rimasto a vivere in quella casa, ma.

Leo Dell’Orco, compagno di Armani: “La malattia è stata durissima, Mi diceva: ‘Non ho più voglia’" - Il compagno di vita e di lavoro di Giorgio Armani rompe il silenzio e racconta la perdita e il vuoto lasciato dallo stilista. huffingtonpost.it

Leo Dell’Orco dopo la morte di Giorgio Armani: “Nessuno potrà replicarlo. Intorno a me tutto parla di lui” - Il 72enne è oggi il responsabile delle collezioni uomo di Giorgio Armani ed Emporio. fanpage.it

