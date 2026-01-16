Leo Dell' Orco compagno di Giorgio Armani | Quando gli regalai l' anello non lo tolse più Io tra i più ricchi d' Italia? Non me ne rendo conto

A quattro mesi dalla scomparsa di Giorgio Armani, Leo Dell'Orco, suo compagno di vita e di lavoro, ha condiviso in un’intervista al Corriere della Sera alcuni ricordi e riflessioni sulla loro relazione e sulla carriera. Dell'Orco, noto per la sua riservatezza, ha parlato di momenti significativi e del suo ruolo nella vita del grande stilista, offrendo uno sguardo intimo e sincero su un legame durato nel tempo.

Leo Dell’Orco, compagno di Armani: “La malattia è stata durissima, Mi diceva: ‘Non ho più voglia’" - Il compagno di vita e di lavoro di Giorgio Armani rompe il silenzio e racconta la perdita e il vuoto lasciato dallo stilista. huffingtonpost.it

Leo Dell’Orco dopo la morte di Giorgio Armani: “Nessuno potrà replicarlo. Intorno a me tutto parla di lui” - Il 72enne è oggi il responsabile delle collezioni uomo di Giorgio Armani ed Emporio. fanpage.it

Picchiata nel cuore della notte dal compagno convivente e salvata in strada da una donna che, dopo averla notata camminare a piedi scalzi, nonostante il gelo, col volto tumefatto dalle botte, ha allertato i carabinieri. È quanto accaduto tra sabato 10 e domenic - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.