Leo Dell' Orco compagno di Giorgio Armani | Quando gli regalai l' anello non lo tolse più Io tra i più ricchi d' Italia? Non me ne rendo conto
A quattro mesi dalla scomparsa di Giorgio Armani, Leo Dell'Orco, suo compagno di vita e di lavoro, ha condiviso in un’intervista al Corriere della Sera alcuni ricordi e riflessioni sulla loro relazione e sulla carriera. Dell'Orco, noto per la sua riservatezza, ha parlato di momenti significativi e del suo ruolo nella vita del grande stilista, offrendo uno sguardo intimo e sincero su un legame durato nel tempo.
A quattro mesi dalla morte di Giorgio Armani, il riservatissimo compagno di vita e di lavoro Leo Dell'Orco ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera dove l'aspetto professionale è raccontato insieme a quello privato. A unirli la figura eterna dello stilista scomparso il 4. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Gli eredi di Giorgio Armani sono miliardari: inclusi da Forbes tra i più ricchi d’Italia
Leggi anche: Silvana Armani e Leo Dell’Orco guideranno lo stile di Armani
Leo Dell'Orco, compagno di Armani: «La mia vita con Giorgio, un amore bello e tosto. La malattia fu durissima. Mi disse: "Non ho più voglia"» - Leo Dell’Orco: «Ero l’unico a dirgli: "Giorgio, questo non mi piace"». msn.com
Leo Dell’Orco, compagno di Armani: “La malattia è stata durissima, Mi diceva: ‘Non ho più voglia’" - Il compagno di vita e di lavoro di Giorgio Armani rompe il silenzio e racconta la perdita e il vuoto lasciato dallo stilista. huffingtonpost.it
Leo Dell’Orco dopo la morte di Giorgio Armani: “Nessuno potrà replicarlo. Intorno a me tutto parla di lui” - Il 72enne è oggi il responsabile delle collezioni uomo di Giorgio Armani ed Emporio. fanpage.it
Picchiata nel cuore della notte dal compagno convivente e salvata in strada da una donna che, dopo averla notata camminare a piedi scalzi, nonostante il gelo, col volto tumefatto dalle botte, ha allertato i carabinieri. È quanto accaduto tra sabato 10 e domenic - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.