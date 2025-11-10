Ho visto quel gattino davanti a me in autostrada con le zampine alzate l’ho ignorato ma poi mi sono sentito a disagio Mi è passato sotto l’auto poi mi sono fermato | la storia di Liah e Cliff

Ilfattoquotidiano.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La storia raccontata da una coppia canadese in Ontario, Canada, sta toccando il cuore di molti utenti. Cliff stava guidando sulla Route 2 tra Kingston e Gananoque quando ha notato un piccolo punto chiaro sfocato sulla carreggiata. Era la mattina del 1° settembre, e man mano che si avvicinava, l’uomo ha notato un piccolo gatto, abbastanza grande da stare nel palmo di una mano, con le zampe anteriori alzate come se stesse tentando di fermare le auto in passaggio. “All’inizio, l’ho semplicemente superato – ha ricordato l’uomo su Reddit – ma dopo circa 20 secondi, non ho potuto fare a meno di sentirmi a disagio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ho visto quel gattino davanti a me in autostrada con le zampine alzate l8217ho ignorato ma poi mi sono sentito a disagio mi 232 passato sotto l8217auto poi mi sono fermato la storia di liah e cliff

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho visto quel gattino davanti a me in autostrada con le zampine alzate, l’ho ignorato ma poi mi sono sentito a disagio. Mi è passato sotto l’auto, poi mi sono fermato”: la storia di Liah e Cliff

Approfondisci con queste news

Gattino lanciato da alcuni ragazzi come «un pallone da calcio»: bimbo di 9 anni offre il suo skate e lo salva - Un bambino di 9 anni dell'Arizona è stato celebrato come un eroe dopo aver salvato un gattino che veniva lanciato da un gruppo di bambini più grandi "come se fosse un pallone da calcio". Secondo corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Ho Visto Quel Gattino