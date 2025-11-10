Ho visto quel gattino davanti a me in autostrada con le zampine alzate l’ho ignorato ma poi mi sono sentito a disagio Mi è passato sotto l’auto poi mi sono fermato | la storia di Liah e Cliff
La storia raccontata da una coppia canadese in Ontario, Canada, sta toccando il cuore di molti utenti. Cliff stava guidando sulla Route 2 tra Kingston e Gananoque quando ha notato un piccolo punto chiaro sfocato sulla carreggiata. Era la mattina del 1° settembre, e man mano che si avvicinava, l’uomo ha notato un piccolo gatto, abbastanza grande da stare nel palmo di una mano, con le zampe anteriori alzate come se stesse tentando di fermare le auto in passaggio. “All’inizio, l’ho semplicemente superato – ha ricordato l’uomo su Reddit – ma dopo circa 20 secondi, non ho potuto fare a meno di sentirmi a disagio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
globusshop.it. Ben Rodrigues · Was It Real. Tutti l’abbiamo visto, ma pochi sanno a cosa serve davvero: quel foro sul corpo della penna @bic_group mantiene la giusta pressione e impedisce che l’inchiostro fuoriesca. Un design geniale… firmato semplicità! E - facebook.com Vai su Facebook
Gattino lanciato da alcuni ragazzi come «un pallone da calcio»: bimbo di 9 anni offre il suo skate e lo salva - Un bambino di 9 anni dell'Arizona è stato celebrato come un eroe dopo aver salvato un gattino che veniva lanciato da un gruppo di bambini più grandi "come se fosse un pallone da calcio". Secondo corriereadriatico.it