La storia raccontata da una coppia canadese in Ontario, Canada, sta toccando il cuore di molti utenti. Cliff stava guidando sulla Route 2 tra Kingston e Gananoque quando ha notato un piccolo punto chiaro sfocato sulla carreggiata. Era la mattina del 1° settembre, e man mano che si avvicinava, l’uomo ha notato un piccolo gatto, abbastanza grande da stare nel palmo di una mano, con le zampe anteriori alzate come se stesse tentando di fermare le auto in passaggio. “All’inizio, l’ho semplicemente superato – ha ricordato l’uomo su Reddit – ma dopo circa 20 secondi, non ho potuto fare a meno di sentirmi a disagio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho visto quel gattino davanti a me in autostrada con le zampine alzate, l’ho ignorato ma poi mi sono sentito a disagio. Mi è passato sotto l’auto, poi mi sono fermato”: la storia di Liah e Cliff