Assalto in A14 parla l?autotrasportatore Mirko Domizi | Mi hanno lanciato esplosivi poi ho visto i kalashnikov Urlavano | Mettiti di traverso
PORTO RECANATI «Un?auto bianca mi ha sorpassato e ha iniziato a buttarmi contro dei candelotti esplosivi, mi sono spostato nella corsia centrale e loro hanno fatto lo stesso lanciando. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Leggi anche questi approfondimenti
Protesta non significa prepotenza A Torino, ancora una volta, una protesta studentesca è degenerata nel solito copione: slogan, tensioni, accuse agli agenti e una camionetta della Polizia presa d’assalto. E poi qualcuno parla di “ingiustizia”? Manifestare è u Vai su Facebook
Assalto al pullman, parla a Ignoto X Andrea Santoprete, ex leader della Brigata Veleno di basket Rieti - X Vai su X
Assalto ai portavalori in A14, nei due blindati viaggiava un tesoro di 3 milioni di euro: il commando con kalashnikov AK-47, il film dell’assalto - L’assalto choc, ripreso con il telefonino da un automobilista, avrebbe fruttato al commando quasi tre milioni di euro. Come scrive msn.com
Assalto in A14, il racconto della guardia giurata: «Raffica di colpi contro di noi. Stavamo rischiando la vita, ho sparato contro i banditi» - In pochi istanti, il nostro blindato, quello della scorta, è stato raggiunto da una raffica di ... Secondo msn.com