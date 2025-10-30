Assalto in A14 parla l?autotrasportatore Mirko Domizi | Mi hanno lanciato esplosivi poi ho visto i kalashnikov Urlavano | Mettiti di traverso

Corriereadriatico.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PORTO RECANATI «Un?auto bianca mi ha sorpassato e ha iniziato a buttarmi contro dei candelotti esplosivi, mi sono spostato nella corsia centrale e loro hanno fatto lo stesso lanciando. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

assalto in a14 parla lautotrasportatore mirko domizi mi hanno lanciato esplosivi poi ho visto i kalashnikov urlavano mettiti di traverso

© Corriereadriatico.it - Assalto in A14, parla l?autotrasportatore Mirko Domizi: «Mi hanno lanciato esplosivi, poi ho visto i kalashnikov. Urlavano: Mettiti di traverso»

Leggi anche questi approfondimenti

assalto a14 parla lautotrasportatoreAssalto ai portavalori in A14, nei due blindati viaggiava un tesoro di 3 milioni di euro: il commando con kalashnikov AK-47, il film dell’assalto - L’assalto choc, ripreso con il telefonino da un automobilista, avrebbe fruttato al commando quasi tre milioni di euro. Come scrive msn.com

assalto a14 parla lautotrasportatoreAssalto in A14, il racconto della guardia giurata: «Raffica di colpi contro di noi. Stavamo rischiando la vita, ho sparato contro i banditi» - In pochi istanti, il nostro blindato, quello della scorta, è stato raggiunto da una raffica di ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Assalto A14 Parla Lautotrasportatore