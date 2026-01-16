Anan Yaeesh condannato a 5 anni e mezzo E il M5s chiedeva la sua liberazione

Anan Yaeesh è stato condannato a cinque anni e mezzo di carcere con l'accusa di associazione con finalità di terrorismo. La condanna si riferisce a lui e a due altri imputati palestinesi, che sono stati invece assolti. La vicenda ha suscitato l'interesse del Movimento 5 Stelle, che aveva chiesto la sua liberazione. La sentenza evidenzia le complesse dinamiche giudiziarie legate al caso.

Cinque anni e mezzo di reclusione per Anan Yaeesh, accusato di associazione con finalità di terrorismo insieme ad altri due imputati palestinesi, che sono stati assolti. La corte d'Assise, presieduta da Giuseppe Romano Gargarella, è andata ben sotto le richieste della procura che aveva chiesto una condanna a 12 anni per Yaeesh, 9 per Irar e 7 per Doghmosh. La corte era chiamata a pronunciarsi in un processo che incrocia anche il tema della qualificazione giuridica dei fatti contestati, tra terrorismo e azioni riconducibili a un contesto di conflitto. La camera di consiglio è durata circa 6 ore.

L’Aquila - Condanna a 5 anni e 6 mesi per Anan Yaeesh nel processo per terrorismo - La Corte d’Assise dell’Aquila ha condannato il palestinese Anan Yaeesh a 5 anni e 6 mesi di reclusione per associazione con finalità di terrorismo. veratv.it

Terrorismo, Anan Yaeesh condannato a cinque anni e mezzo di carcere - La Corte d'Assise dell'Aquila era chiamata a pronunciarsi in un processo che incrocia anche il tema della qualificazione giuridica, tra terrorismo e azioni ... msn.com

Il Capoluogo D'Abruzzo. Irama Sholawat · Free Palestine. E’ attesa nella giornata di oggi venerdì 16 gennaio la sentenza del processo di primo grado che vede imputati davanti alla Corte d’Assise del tribunale dell’Aquila Anan Yaeesh, Alì Irar e Mansour Dogh - facebook.com facebook

