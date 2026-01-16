Amazon perde anche in appello il ricorso sulle festività lavorate

La Corte d’Appello di Brescia ha respinto il ricorso di Amazon riguardo alle festività lavorate, confermando la sentenza del Tribunale di Bergamo. La decisione riconosce ai lavoratori il diritto a un corretto trattamento economico per le festività svolte, rafforzando la tutela dei diritti dei dipendenti. Questa pronuncia rappresenta un’importante conferma delle tutele previste dalla normativa sul lavoro in Italia.

LA SENTENZA. La Corte d'Appello di Brescia, sezione Lavoro, ha respinto il ricorso presentato da Amazon contro la sentenza del Tribunale di Bergamo che riconosceva ai lavoratori il corretto trattamento economico per le festività lavorate. Per la seconda volta in pochi mesi il colosso dell'e-commerce esce sconfitto in tribunale in una vertenza promossa dalla Fit Cisl di Bergamo. I giudici hanno confermato l'obbligo per Amazon Italia Transport di corrispondere l'intera quota di stipendio dovuta per le festività lavorate, ritenute non correttamente retribuite dall'azienda. La Corte ha inoltre condannato la multinazionale al pagamento delle spese legali.

