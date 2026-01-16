Amadeus torna in Rai? Di Liberatore chiarisce | Nessun dialogo in cantiere

Williams Di Liberatore, Direttore Intrattenimento Prime Time Rai, ha dichiarato che al momento non ci sono dialoghi in corso riguardo a un possibile ritorno di Amadeus in Rai. Le indiscrezioni circolate non trovano riscontro in incontri o trattative ufficiali, e attualmente non ci sono progetti in fase di sviluppo con il conduttore.

(Adnkronos) – Amadeus di nuovo in Rai? "Per adesso non c'è stato proprio nulla. In questo momento non abbiamo messo in cantiere ulteriori dialoghi", così il Direttore Intrattenimento Prime Time Rai, Williams Di Liberatore, chiarisce le indiscrezioni circolate su un possibile ritorno del conduttore. Incontrato in piazza di Spagna a Roma, a margine della spot 'Tutti cantano Sanremo', Di Liberatore ha smentito così i rumors su un possibile ritorno del conduttore alla guida del nuovo spettacolo musicale 'Mirror' che sarebbe dovuto partire a marzo. Il direttore ha precisato che il progetto è in una fase talmente embrionale da non aver ancora affrontato il tema della conduzione.

